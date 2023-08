Inflatiecijfers eurozone en VS centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar het nieuwe inflatiecijfer van de eurozone. Ook komt in de Verenigde Staten de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve naar buiten. De centrale banken hebben hun rentetarieven al flink verhoogd om de prijsstijgingen aan te pakken. Beleggers hopen dan ook dat de inflatie voldoende afkoeling laat zien en de centrale banken spoedig kunnen stoppen met renteverhogingen.

In Nederland maakte statistiekbureau CBS al bekend dat de inflatie in augustus verder is afgenomen tot 3 procent. In juli was dat nog 4,6 procent. De afname kwam vooral door lagere energie en brandstofprijzen. De prijzen van voedingsmiddelen namen daarentegen wel toe, maar iets minder sterk dan in juli.

Volgens de Europese rekenmethode kwam de inflatie in Nederland uit op 3,4 procent, tegen 5,3 procent in juli. Later op de dag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met de inflatiecijfers over de hele eurozone. In juli kwam die uit op 5,3 procent op jaarbasis.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te gaan beginnen aan de laatste dag van augustus. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 0,9 procent hoger dankzij een sterker dan verwachte stijging van de Japanse winkelverkopen.

De Chinese beurzen gingen omlaag na een verdere krimp van de Chinese industrie in augustus. Het was de vijfde maand van krimp op rij. Ook de groei van de dienstensector nam voor de vijfde maand op rij af. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,4 procent en de beurs in Shanghai verloor 0,5 procent.

Heineken zal mogelijk opnieuw bewegen op een advieswijziging. Analisten van RBC schroefden namelijk het advies voor de bierbrouwer weer op. Een dag eerder kreeg Heineken nog een verkoopadvies van RBC, maar na een gesprek met het management van Heineken werd het aandeel toch weer van de verkooplijst gehaald.

ASMI en Besi zullen waarschijnlijk profiteren van adviesverhogingen. Analisten van de Britse bank Barclays werden positiever over de twee chipbedrijven en haalden ze van de verkooplijst af.

De euro was 1,0912 dollar waard, tegen 1,0929 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 81,74 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 85,80 dollar per vat.