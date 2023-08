Markt voor groene obligaties blijft hard groeien

Bedrijven in Nederland geven vaker groene obligaties uit. Het geld dat ze met deze speciale schuldpapieren ophalen, mag alleen worden gebruikt om te verduurzamen. Eind juli bedroeg de berg geld die met groene obligaties is opgehaald bijna 123 miljard euro, meldt De Nederlandsche Bank. Dat is 21 procent meer dan een jaar eerder.

Sinds oktober 2020 is de markt voor groene obligaties in Nederland verdubbeld. Nederlandse bedrijven en overheidsorganisaties lopen volgens DNB voorop bij het uitgeven van deze obligaties. Van al hun uitstaande schulden was namelijk 6 procent ‘groen’, het grootste aandeel in Europa.

Daarbij zijn wel kanttekeningen te plaatsen. Zo zijn het vaak financiële holdings van grote concerns die deze obligaties uitgeven. Die zijn vaak in Nederland gevestigd, maar het kapitaal dat ze ophalen gaat naar hun moederbedrijf in een ander land. Volgens berekeningen van DNB was bijvoorbeeld de in Nederland gevestigde financiële holding van Volkswagen erg actief met het uitgeven van groene obligaties, die zo’n 7,5 miljard euro opleverden.

Daarnaast is er nog veel discussie over hoe duurzaam de doelen zijn waar het geld van sommige groene obligaties voor wordt gebruikt. Daar zijn nog geen vaste maatstaven voor. De Europese Unie werkt nu nog aan een vaste standaard om vast te stellen of een belegging duurzaam is of niet.

Van de niet-financiële bedrijven was TenneT de grootste uitgever van groene obligaties. De beheerder van het hoogspanningsnet, dat flink moet uitbreiden vanwege de energietransitie, haalde in totaal 16,9 miljard euro op met deze schuldpapieren. Van de Nederlandse banken haalden ABN AMRO en de Nederlandse Waterschapsbank het meeste groene kapitaal op.