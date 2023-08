Miljardensubsidie VS moet autobouwers helpen bij elektrificatie

Het Amerikaanse ministerie van Energie stelt tot 12 miljard dollar beschikbaar voor autofabrikanten in de Verenigde Staten. Met die subsidie krijgen zij de mogelijkheid om hun fabrieken aan te passen voor de productie van elektrische en hybride voertuigen.

Op die manier wil Washington onder meer gemeenschappen ondersteunen waar de werkgelegenheid in de auto-industrie een grote rol speelt. Zo moet het autofabrikanten in staat stellen hun personeel in dienst te houden.

De aankondiging van het ministerie van Energie komt op het moment dat er wordt onderhandeld tussen vakbond United Auto Workers en drie grote autofabrikanten, General Motors, Ford en Stellantis. De gesprekken gaan, naast het salaris, onder andere over arbeidsvoorwaarden voor personeel dat batterijen voor elektrische auto’s maakt.

De subsidiepot van de Amerikaanse overheid draagt bij aan de plannen van de regering. Die wil dat minimaal de helft van alle autoverkopen tegen 2030 elektrische auto’s betreft. Maar het beschikbare geld is dus niet enkel voor elektrische autofabrikanten. Volgens het ministerie kunnen ook bouwers van bijvoorbeeld hybride- en waterstofvoertuigen gebruikmaken van de tegemoetkoming.