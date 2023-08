Wall Street toont gemengd beeld op laatste dag grillige beursmaand

De aandelenbeurzen in New York lieten een gemengd beeld zien op de laatste dag van de grillige beursmaand augustus. Beleggers kregen onder meer nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt te verwerken, waaruit bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering met 4000 is afgenomen. Dat was meer dan verwacht. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Fed heeft de rente al fors opgeschroefd om de inflatie in te dammen en beleggers hopen dat de centrale bank in september de rente niet nog verder zal gaan verhogen.Woensdag bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat er in de Amerikaanse private sector veel minder banen zijn bijgekomen dan verwacht. Vrijdag komt het officiële banenrapport naar buiten, waarin ook de banen bij de Amerikaanse overheid worden meegenomen.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 0,5 procent lager af op 34.721,91 punten. De brede samengestelde S&P 500 verloor 0,2 procent op 4507,66 punten. De Nasdaq klom 0,1 procent tot 14.034,97 punten. De drie graadmeters wisten in de afgelopen vier handelsdagen nog hoger te eindigen, maar staan desondanks op een verlies voor augustus.

Een van de grootste stijgers was Okta (plus 13,5 procent). Het softwarebedrijf, dat onder meer authenticatie- en autorisatiediensten levert, verhoogde ook zijn verwachtingen voor het hele jaar na goede resultaten het afgelopen kwartaal. Dat laatste gold ook voor branchegenoot CrowdStrike, dat 9,3 procent steeg. De omzet en winst van het cyberbeveiligingsbedrijf over het tweede kwartaal overtroffen de verwachtingen van kenners.

Salesforce won 3 procent. Het Amerikaanse softwareconcern overtrof het afgelopen kwartaal de verwachtingen van beleggers en analisten. Beleggers leken ook te spreken over de vooruitzichten voor het huidige kwartaal en de rest van het jaar. Zo verwacht Salesforce dit boekjaar 34,8 miljard dollar omzet te draaien; eerder ging het bedrijf uit van 34,7 miljard dollar.

Victoria’s Secret, met name bekend van de lingerie, gaat juist uit van een omzetdaling. Dat meldde het bedrijf bij de presentatie van tegenvallende kwartaalcijfers. Het aandeel ging desondanks met een flinke winst van 6,9 procent de handel uit.

De euro was 1,0843 dollar waard, tegen 1,0838 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 83,56 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 86,86 dollar per vat.