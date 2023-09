Beleggers op Damrak kijken uit naar Amerikaans banenrapport

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken vrijdag vooral uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Eerder deze week bleek al dat er in de Amerikaanse private sector veel minder banen zijn bijgekomen dan verwacht. In het officiële cijfer dat later op de dag verschijnt worden ook de banen bij de overheid meegenomen.

Bij een zwakke banengroei in de grootste economie ter wereld zou de Fed mogelijk kunnen besluiten om de rente deze maand niet nog verder te verhogen om de inflatie te bestrijden. Op de financiële markten wordt al rekening gehouden met een rentepauze in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te gaan beginnen aan de nieuwe beursmaand. In augustus raakte de hoofdindex nog ruim 6 procent aan waarde kwijt. De andere Europese beurzen lijken eveneens met kleine winsten te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag overwegend kleine plussen zien. In Tokio ging de Nikkei 0,3 procent hoger het weekeinde in. De beurs in Shanghai won 0,2 procent na een verrassende groei van de Chinese industrie in augustus. In Hongkong bleef de beurs gesloten vanwege de komst van tyfoon Saolo.

Op het Damrak zal luchtvaartcombinatie Air France-KLM mogelijk profiteren van een koopadvies door analisten van AlphaValue. De kenners van de Duitse investeringsbank Berenberg verlaagden daarnaast het koersdoel voor DSM-Firmenich. Het koopadvies voor het speciaalchemieconcern bleef daarbij wel gehandhaafd.

Accsys kwam met een handelsbericht. De houtspecialist liet weten dat de omzet in de eerste vier maanden van zijn gebroken boekjaar hoger is uitgevallen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vanwege de onzekere marktomstandigheden waarschuwde het bedrijf wel dat de omzet en het resultaat in het gehele boekjaar onder de huidige verwachtingen van analisten zullen uitkomen.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX daalde 0,2 procent tot 743,62 punten en de MidKap klom 0,4 procent tot 880,72 punten. De graadmeters in Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent. Frankfurt won 0,5 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,5 procent lager op 34.721,91 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent en techbeurs Nasdaq klom 0,1 procent.

De euro bleef onveranderd op 1,0840 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 83,83 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 87,08 dollar per vat.