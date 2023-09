Dell schiet omhoog in New York, Wall Street zoekt richting

Computerfabrikant Dell is vrijdag fiks meer waard geworden op de beurs in New York. Het concern presenteerde beter dan verwachte cijfers en steeg ruim 21 procent. Wall Street zocht tegelijkertijd naar richting na nieuwe macro-economische publicaties die mogelijk meer duidelijk maken over het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve.

Dell, bekend van laptops en pc’s, gaf in een kwartaalbericht aan te profiteren van de sterke vraag naar producten die te maken hebben met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dat droeg bij aan beter dan verwachte resultaten. Analisten van zakenbank Morgan Stanley zetten het bedrijf op hun favorietenlijstje voor IT-bedrijven.

Beleggers probeerden tegelijkertijd een beter beeld te krijgen van de staat van de Amerikaanse economie. Een nieuw banenrapport van de Amerikaanse overheid wees op toegenomen werkloosheid in de Verenigde Staten, wat zou betekenen dat de banenmarkt minder krap wordt.

Dit werd als positief nieuws gezien op de financiƫle markten, omdat een afkoelende arbeidsmarkt voor de Federal Reserve een signaal is is dat de renteverhogingen hun werk hebben gedaan bij het tegengaan van de hoge inflatie. Maar later op de dag wezen cijfers van marktonderzoekers op een sterker presterende industrie dan verwacht, wat weer negatief kan uitpakken voor de bestrijding van inflatie.

De Dow-Jonesindex steeg 0,3 procent tot 34.837,71 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4515,77 punten, maar techgraadmeter Nasdaq verloor een fractie tot 14.031,82 punten.

Apothekersketen Walgreens Boots Alliance verloor 7,4 procent na het vertrek van topvrouw Rosalind Brewer, die sinds maart 2021 de leiding had bij het bedrijf. Onder haar leiderschap probeerde Walgreens uit te breiden op het vlak van medische zorgverlening. Dit was geen onverdeeld succes, want onlangs waarschuwde het bedrijf dat de winst dit jaar lager zal uitvallen dan verwacht.

Tesla verloor ruim 5 procent. De autofabrikant heeft een nieuwe bijgewerkte versie van de Model 3 met een groter rijbereik gelanceerd in China en andere markten, waaronder Europa, het Midden-Oosten, Australiƫ en Japan. Maar sommige analisten schrokken van de prijs voor die auto en vreesden de concurrentie van goedkopere Chinese merken.

De euro was 1,0847 dollar waard, tegen 1,0784 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent meer op 85,88 dollar. Brentolie steeg 2,2 procent in prijs tot 88,75 dollar per vat.