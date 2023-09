Dell stijgt hard op Wall Street na cijfers

Dell is vrijdag ruim 20 procent omhooggeschoten op de beurs in New York. De Amerikaanse fabrikant van computers presteerde afgelopen kwartaal beter dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook gaf het bedrijf aan te profiteren van de sterke vraag naar producten die bedrijven helpen om gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI). Dell werd dan ook positiever over de omzet en winst dit jaar.

De resultaten van Dell waren ook een opsteker na de tegenvallende cijfers van concurrent HP eerder deze week. HP, dat eerder zijn omzetverwachting voor het hele jaar verlaagde, steeg 2 procent.

Broadcom zakte daarentegen 4,2 procent. Bij de chipproducent steeg de omzet afgelopen kwartaal iets sterker dan verwacht. Ook de winst viel hoger uit. De verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen echter tegen.

Beleggers reageerden daarnaast vooral op het Amerikaanse banenrapport. Uit cijfers van de overheid bleek dat er in augustus iets meer banen zijn bijgekomen dan verwacht. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de Fed de rente deze maand niet verder gaat verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 34.870 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4517 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte een fractie tot 14.028.

Tesla verloor 2 procent. De autofabrikant heeft een nieuwe bijgewerkte versie van de Model 3 met een groter rijbereik gelanceerd in China en andere markten, waaronder Europa, het Midden-Oosten, Australiƫ en Japan. Tesla kondigde tevens aan de prijzen in China voor zijn duurdere modellen, de Model S en Model X, te verlagen.

Lululemon won 2 procent. Het Amerikaanse sportmerk boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, mede dankzij sterke verkopen in China. Ook werd de verkoper van sportkleding positiever over de verkopen en de winst in het gehele boekjaar. Softwarebedrijf MongoDB steeg ruim 4 procent dankzij goed ontvangen resultaten.

De euro was 1,0847 dollar waard tegen 1,0840 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 85,11 dollar. Het is sinds november vorig jaar niet meer voorgekomen dat Amerikaanse olie meer kostte dan 85 dollar per vat. Brentolie steeg 1,4 procent in prijs tot 88,07 dollar per vat.