EU-landen lenen bijna 300 miljard euro uit coronaherstelfonds

De Europese Unie gaat waarschijnlijk bijna 300 miljard euro uit haar coronaherstelfonds uitlenen aan dertien lidstaten. Italië heeft veruit de grootste lening aangevraagd. Daarna volgen Spanje en Polen. Ook Griekenland, Roemenië, Portugal, Kroatië, Hongarije, Litouwen, Slovenië, Tsjechië, België en Cyprus willen lenen.

De deadline voor het aanvragen van leningen is donderdag verstreken. Ruim 165 miljard van de 292,6 miljard euro aan kredieten is al goedgekeurd, maar bijna de helft wacht nog op toestemming. Voor bijvoorbeeld de overgang naar duurzame energie hebben veel lidstaten de afgelopen tijd extra leningen aangevraagd. Als die alle groen licht krijgen wordt driekwart van het beschikbare krediet opgebruikt.

Dat Nederland geen aanspraak zou maken op de leningen was van meet af aan duidelijk. De leningen zijn aantrekkelijk voor EU-landen die duurder af zijn als ze zelf geldschieters moeten zoeken. Nederland geldt als zo kredietwaardig dat het zelf nog goedkoper kan lenen.

Het Europese herstelfonds bevat in totaal 338 miljard euro aan subsidies en 385,8 miljard aan leningen. Het is in 2020 opgetuigd om te helpen de Europese economie uit het slop van de coronacrisis te trekken.