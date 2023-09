Einde toeleveringsproblemen zorgt voor omzetsprong autobranche

De verkoop van auto’s en aanverwante diensten heeft in het tweede kwartaal veel meer opgeleverd dan een jaar eerder. Dat kwam voor een groot deel doordat achterstanden in de levering van auto’s werden weggewerkt. Vorig jaar kampten veel autofabrikanten nog met schaarste aan onderdelen zoals chips, waardoor ze minder konden produceren en de wachttijden voor nieuwe wagens opliepen.

De omzet binnen de Nederlandse auto- en motorenbranche steeg met bijna 34 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opbrengsten in de deelbranche waar autohandelaren onder vallen, maakten een sprong van bijna 50 procent. Sinds 2005 is zo’n sterke stijging niet meer voorgekomen. Naast het wegwerken van openstaande orders en bestellingen, komt dat volgens het statistiekbureau ook door de gestegen verkoop van elektrische auto’s.

Ondanks die sterke omzetstijging zijn ondernemers in de autobranche pessimistischer geworden. De graadmeter waarmee het CBS het ondernemersvertrouwen meet bij bijvoorbeeld autodealers, -importeurs of -reparateurs zakte naar een stand van min 10. Een cijfer onder de nul betekent dat er per saldo meer ondernemers pessimistisch zijn dan optimistisch. Net als in andere bedrijfstakken hebben ook veel ondernemers in de autobranche last van personeelstekorten.