Onderzoek: veel meer brandstofdiefstal bij Britse pompstations

Pompstations in het Verenigd Koninkrijk hebben steeds vaker te kampen met diefstal van brandstof door de sterk stijgende prijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het British Oil Security Syndicate, dat strijdt tegen criminaliteit bij pompstations. Volgens de organisatie zijn de diefstallen zelfs gestegen naar het hoogste niveau sinds in 2015 werd begonnen met de metingen.

De Britse automobilistenclub RAC heeft gezegd dat de brandstofprijzen in augustus in het sterkste tempo zijn gestegen in meer dan twee decennia. Britse automobilisten zijn daardoor veel meer kwijt om de tank vol te gooien. De gemiddelde kosten daarvoor klommen vorige maand met ruim 4 pond, omgerekend 4,70 euro per tankbeurt.

Het British Oil Security Syndicate verdeelt brandstofdiefstal in twee categorie├źn. In een categorie rijdt een automobilist bewust weg zonder te betalen voor het tanken. Bij de andere categorie zeggen automobilisten die getankt hebben dat ze te weinig geld hebben om te betalen en dat ze zullen terugkomen, maar dat doen ze dan niet. Die laatste categorie is goed voor ongeveer twee derde van de brandstofdiefstallen.