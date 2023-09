Boskalis aan de slag met groot offshore windproject Polen

Boskalis gaat aan de slag met een groot windmolenproject voor de kust van Polen in de Oostzee. De Nederlandse baggeraar en maritiem dienstverlener gaat daarbij kabels aanleggen. Boskalis spreekt van een “groot contract” wat volgens het bedrijf betekent dat er meer dan 300 miljoen euro mee is gemoeid.

Het Baltica 2-windpark in de Oostzee, ook wel de Baltische Zee genoemd, komt te liggen op circa 40 kilometer van de Poolse kust tussen de plaatsen Leba en Ustka. De capaciteit van het park bedraagt 1,5 gigawatt. Daarmee wordt dit het grootste duurzame-energieproject van Polen. Daarmee zouden ongeveer 1,5 miljoen huishoudens van stroom voorzien kunnen worden.

Het offshore park wordt ontwikkeld door PGE Polska Grupa Energetyczna en ├śrsted. Boskalis gaat nu honderden kilometers aan kabels aanleggen om het park te verbinden met het land. Daarbij worden ook voorbereidende activiteiten op de zeebodem uitgevoerd. Die werkzaamheden starten in 2025 en de transport- en installatiewerkzaamheden vinden plaats in 2027. Boskalis zet meerdere schepen in voor de klus.