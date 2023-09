ABN: kleine groei economie ondanks recessie in eerste helft

ABN AMRO verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar een kleine groei van 0,5 procent zal laten zien. In de eerste twee kwartalen van dit jaar was nog sprake van krimp, maar dat zou dus deels gecompenseerd moeten worden door beperkte groei in de tweede jaarhelft.

De bank is daarmee wel wat somberder geworden dan voorheen, want eerder werd voor dit jaar op een plus van 0,7 procent gerekend. De economie wordt afgeremd door de hoge inflatie waardoor de consumentenbestedingen onder druk staan. Ook de stijgende rentes door renteverhogingen van centrale banken hebben een vertragend effect omdat bijvoorbeeld lenen duurder wordt. Daarnaast staat de buitenlandse vraag onder druk door de afzwakkende wereldeconomie.

Voor volgend jaar verwachten economen van ABN AMRO een lichte aantrekking van de groei naar 1 procent. Hier werd eerder op 1,1 procent gerekend. Volgens de bank zullen de hogere rentes ook in 2024 voor tegenwind zorgen, maar zal de inflatie wel afzwakken. Daarbij blijft de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) voor een inflatie van 2 procent nog wel uit zicht, aldus ABN AMRO.

De onderzoekers stellen verder dat de Nederlandse arbeidsmarkt krap blijft door de grote vraag naar personeel, maar dat eerste tekenen van verlichting zichtbaar zijn. De werkloosheid zal iets oplopen, aldus de bank. Wel verbetert de koopkracht van huishoudens door loongroei en is het aantal faillissementen relatief laag, zegt ABN AMRO.

“De Nederlandse economie zit sinds de start van dit jaar, na twee kwartalen van krimp, in een technische recessie. Na een sterk en onstuimig herstel uit de coronacrisis maakt de economie pas op de plaats”, schrijft de bank in het rapport. Wel is er sprake van een goede uitgangspositie van de economie, aldus de studie.

ABN AMRO wijst echter ook op verschillende risico’s, met name als de inflatie hardnekkig blijft en centrale banken verder door moeten gaan met het verhogen van de rente. Daarnaast kan de val van het kabinet voor een flinke vertraging zorgen op belangrijke beleidsdossiers, waardoor hervormingen vertraging oplopen.