Groei economie Oekraïne in eerste zeven maanden van dit jaar

De economie van Oekraïne is in de eerste zeven maanden van dit jaar met 2,2 procent gegroeid in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Dat meldde het Oekraïense ministerie van Economische Zaken. Volgens het ministerie laat de economie van het land sneller herstel zien van de schade door de Russische invasie dan verwacht, na een zeer moeilijk 2022.

Vorig jaar kromp de economie van Oekraïne nog met bijna een derde. Door de oorlog is veel schade aangericht aan infrastructuur zoals bruggen en gebouwen, energienetwerken en ook landbouwgrond, terwijl veel mannen naar het front zijn gegaan om te vechten tegen de Russen. Maar inmiddels is er dus herstel te zien en volgens de Oekraïense overheid zijn er nu zelfs meer ondernemers dan voor de oorlog. Ook de omvangrijke westerse steun aan het land geeft steun aan de economie.

Het ministerie stelt ook dat economische groei erg belangrijk is, omdat de belastingen die bedrijven betalen de oorlogskas spekken.

De Oekraïense centrale bank heeft zijn prognoses voor de groei in heel 2023 opwaarts bijgesteld naar 2,9 procent, van een eerder voorspelde 2 procent. Voor 2024 wordt dan gerekend op een groeiversnelling naar 3,5 procent.

De Wereldbank is wat voorzichtiger. Die rekent voor dit jaar op een groei van Oekraïne met 0,5 procent.