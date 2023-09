Chinese exportdaling neemt af ondanks zwakke vraag

De Chinese export is in augustus voor de vierde maand op rij afgenomen. De daling werd veroorzaakt door de aanhoudende zwakke vraag naar Chinese goederen doordat consumenten wereldwijd voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven vanwege de hoge inflatie en hogere rentetarieven. Het tempo van de daling van de uitvoer nam echter wel af ten opzichte van de voorgaande maand en viel minder sterk uit dan gevreesd.

De uitvoer van de op een na grootste economie ter wereld nam vorige maand met 8,8 procent op jaarbasis af. Economen hadden gerekend op een exportdaling met 9 procent. In juli daalde de export nog met 14,5 procent. Dat was de grootste afname sinds juli 2020 toen de Chinese uitvoer werd getroffen door de coronapandemie. Afgezien van een korte opleving in maart en april, is de Chinese export al sinds oktober vorig jaar voortdurend aan het dalen.

Ook de binnenlandse vraag nam opnieuw af. De import daalde namelijk in augustus met 7,3 procent. De invoer zakt daarmee al tien maanden op rij. De daling was wel minder sterk dan economen hadden gevreesd. Zij rekenden ook voor de import op een daling met 9 procent.

China kampt met een kwakkelend herstel van de economie, na het loslaten van de coronamaatregelen. Het land heeft last van een flinke crisis in de vastgoedsector, waar bedrijven onder hun grote schuldenlast dreigen te bezwijken, en een laag consumentenvertrouwen.

De Chinese overheid heeft de afgelopen weken een hele reeks aanvullende maatregelen genomen om het vertrouwen van ondernemers en consumenten te herstellen en de noodlijdende vastgoedmarkt te ondersteunen. De autoriteiten hebben echter tot nu toe grootschalige steunmaatregelen vermeden vanwege de zorgen over de hoge schuldenniveaus in het land. Veel economen verwachten dan ook dat China zijn doelstelling van een economische groei van 5 procent dit jaar niet zal halen.