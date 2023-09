Randstad: ‘ideale moment’ voor baan met meer toekomstperspectief

De combinatie van lage werkloosheid, de huidige recessie en economische uitdagingen biedt het “ideale moment” om over te stappen naar een baan met meer toekomstperspectief. Volgens uitzendconcern Randstad wordt een toekomstbestendige loopbaankeuze namelijk steeds belangrijker, omdat de werkloosheid naar verwachting toe zal nemen door de huidige economische omstandigheden.

Zo blijft de vraag naar vakmensen hoog, als gevolg van de energietransitie en andere maatschappelijke opgaven. Randstad constateert dat het tekort in veel sectoren “problematisch” is, bijvoorbeeld in het onderwijs, de bouw en de kinderopvang. Juist daardoor liggen er kansen voor mensen om in te stappen, aldus het uitzendbedrijf.

Als concreet voorbeeld noemt Randstad het aantal vacatures voor timmerman dat dit jaar met 26 procent steeg in vergelijking met vorig jaar. Dat is de grootste stijging in vacatures op beroepsniveau. Maar ook binnen de techniek is er in brede zin veel vraag naar personeel. Daar steeg het aantal openstaande vacatures met 11 procent op jaarbasis.

Tegelijkertijd merkt Randstad dat het aantal mensen dat van baan wisselt juist afneemt. Begrijpelijk vanwege de economische onzekerheid, maar volgens de topman van Randstad Nederland Werner Klaassen is dat “schijnveiligheid”. Hij stelt dat er banen zullen verdwijnen door een afnemende vraag en automatisering, iets wat opeens in een versnelling kan komen.

En juist de sectoren waar op dit moment sprake is van personeelstekorten bieden toekomstperspectief. “Beroepen in bijvoorbeeld de logistiek, de techniek, de kinderopvang en het onderwijs zijn bestand tegen automatisering en worden alleen maar kansrijker”, betoogt Klaassen. “Deze tijd maakt dat werknemers aangemoedigd worden om echt te gaan voor hun ideale baan met toekomstig werkperspectief.”

Uit eerder onderzoek van Randstad kwam naar voren dat ongeveer 24 procent van de werknemers overweegt of heeft overwogen om over te stappen naar een krappe sector. Mannen met 25 procent iets vaker dan vrouwen (20 procent). Maar het uitzendbedrijf merkt op dat vrouwen vaak al werken in een sector die om personeel verlegen zit. Bijvoorbeeld in de zorg of kinderopvang. Respondenten geven aan dat de daadwerkelijke carrièreswitch wordt tegengehouden door een gebrek aan opleiding en training. Volgens Randstad zouden leer-werktrajecten daarom kunnen helpen.