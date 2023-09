Toezichthouder: goed opletten bij afsluiten vast energiecontract

Wie een vast energiecontract afsluit moet goed opletten of de prijzen wel onder het energieprijsplafond van de overheid liggen. Dat is bij enkele aanbieders nog niet het geval, waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Met het energieprijsplafond kwam de overheid huishoudens tegemoet vanwege de flink opgelopen energieprijzen, maar de compensatiemaatregel loopt maar tot eind dit jaar.

“Het prijsplafond houdt midden in de winter op te bestaan, dus dat betekent dat consumenten dan weer gewoon de prijs van hun energiecontract moeten betalen. Omdat huishoudens in de winter meer gas en elektriciteit gebruiken kan dit al snel enkele tientjes tot honderden euro’s per maand schelen”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de toezichthouder.

Bij de meeste energieleveranciers zijn de tarieven voor het afnemen van gas en stroom de laatste maanden al verlaagd tot onder het prijsplafond. Maar onderzoek door de ACM wijst uit dat er nog drie partijen zijn die nieuwe vaste contracten aanbieden met prijzen die daarboven liggen. Dit zijn HEM, OM|nieuwe energie en PrikEnergie.

De laatste tijd is ook het dynamische energiecontract in opkomst, merkt de toezichthouder. Daarbij betalen klanten tarieven gebaseerd op de actuele uurprijzen voor stroom en de dagprijs voor gas. Die prijzen kunnen namelijk erg verschillen, afhankelijk van hoe groot de vraag naar energie op een bepaald moment is. Verder zijn er ook nog variabele contracten. De ACM raadt iedereen aan goed na te denken welk type contract het beste past bij hun persoonlijke situatie.

Volgens prijsvergelijker Overstappen.nl zijn er ook grote verschillen tussen aanbieders van dynamische energiecontracten. Partijen als Eneco en Budget Energie die dat aanbieden rekenen namelijk ook bepaalde vaste leveringskosten, legt de site uit. En op de inkoopprijs hanteren de meeste leveranciers vaak een opslag als inkoopvergoeding. De bedragen die daarmee zijn gemoeid verschillen per aanbieder.