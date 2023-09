Varo bouwt fabriek in Rotterdam voor duurzame vliegtuigbrandstof

De Europese brandstofleverancier Varo Energy investeert 600 miljoen dollar (555 miljoen euro) in de bouw van een nieuwe fabriek in de Rotterdamse haven om duurzame vliegtuigbrandstoffen te maken. Het is de bedoeling dat daar straks 245.000 ton groene brandstof per jaar geproduceerd gaat worden.

Duurzame vliegtuigbrandstof is momenteel het enige haalbare alternatief voor traditionele vliegtuigbrandstof. Het kan echter wel vijf keer zo veel gaan kosten. Varo Energy, met hoofdkantoor in Zwitserland, is in handen van de grote internationale oliehandelaar Vitol Group en de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle Group.

Volgens Varo-topman Dev Sanyal is er een grote vraag naar het zogeheten sustainable aviation fuel (SAF). In Europa groeit de vraag snel wegens nieuwe strenge EU-regels. Zo worden luchtvaartmaatschappijen verplicht om vliegtuigen tegen 2025 te vullen met een SAF-mengsel van 2 procent en tegen 2050 wordt dit zelfs 70 procent. De fabriek van Varo kan straks 7 procent van de totale benodigde brandstof leveren.

Het bedrijf sloot eerder dit jaar een deal met het Duitse Lufthansa voor de toekomstige levering van de duurzame vliegtuigbrandstof. De productiefaciliteit is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 operationeel.