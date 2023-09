Apple noteert weer bescheiden plus op voorzichtig Wall Street

Apple heeft met een plus van 0,4 procent een bewogen handelsweek op Wall Street beëindigd. Zo verloor het grote Amerikaanse techconcern de afgelopen twee dagen nog bijna 200 miljard aan beurswaarde door berichten dat China het gebruik van iPhones door overheidsmedewerkers en staatsbedrijven wil gaan verbieden.

Analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley stellen dat een dergelijk verbod in het ergste geval kan leiden tot een omzetverlies van 4 procent. De recente koersdaling noemden ze echter “overdreven”. Analisten van JPMorgan besloten daarentegen het koersdoel voor het aandeel te verlagen vanwege de risico’s.

De stemming op Wall Street bleef verder terughoudend door de rentevrees die de kop opstak. Beleggers zijn bang dat de Amerikaanse centrale bank de rente later deze maand toch weer gaat verhogen. De hoop is nog altijd gevestigd op een rentepauze. Maar onder meer de hogere olieprijzen kunnen de inflatie weer verder aanjagen. Volgende week komen nieuwe inflatiecijfers naar buiten. Op 19 en 20 september zullen de beleidsmakers van de Federal Reserve bijeenkomen

De Dow-Jonesindex is de handelsdag 0,2 procent hoger geëindigd op 34.576,59 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4457,49 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 13.761,53 punten.

Smith & Wesson behoorde tot de grootste stijgers in New York (plus 10,8 procent). De Amerikaanse wapenfabrikant kwam met cijfers waaruit naar voren kwam dat er een grote vraag is naar zijn vuurwapens. Zowel de verkopen als de winst vielen hoger uit dan beleggers en analisten hadden verwacht.

Boeing daalde 2,2 procent. De Amerikaanse vliegtuigbouwer verwacht dit jaar hinder te ondervinden van een storing bij een van zijn toeleveranciers. Daardoor denkt Boeing aan de onderkant uit te komen van de beoogde bandbreedte van tussen de 400 tot 450 te leveren 737-vliegtuigen. Als gevolg daarvan zullen de winstmarges voor de commerciële en defensie-eenheden in het derde kwartaal negatief zijn, zei financieel topman Brian West donderdag op een conferentie voor investeerders.

De euro was 1,0700 dollar waard, tegen 1,0715 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 87,34 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 90,50 dollar per vat. Deze week passeerde de prijs van een vat Brentolie voor het eerst sinds november vorig jaar de 90-dollargrens.