Arbodienst roept op: investeer in veerkracht van medewerkers om verzuim te voorkomen

‘Investeer in je medewerkers, voordat het te laat is’ adviseren arbodiensten. Een turbulente periode van veel thuiswerken, waarin veel medewerkers zich meer in de privésferen bevonden en waar er tegelijkertijd veel onzekerheid was, heeft veel losgemaakt bij werkend Nederland. Een arbodienst ziet de cijfers van verzuim weer oplopen en weet precies waardoor dit komt: een gebrek aan investering in veerkracht.

Arbodienst pleit voor veerkracht

Door te investeren in veerkracht kan men verzuim voorkomen, zo spreekt de arbodienst. En dat geldt volgens hen zowel voor werkgevers als voor medewerkers. Door als werkgever een situatie te creëren die gepast is voor een medewerker om aan zichzelf te werken, zich te herpakken en veerkracht te ontluiken, wordt er veel minder verzuimd. De arbodienst roept werkgevers dan ook op om deze omgeving te faciliteren en vraagt medewerkers om hun ontwikkeling met beide handen aan te grijpen.

Waar komt veerkracht vandaan?

Al ruim voor de coronaperiode was werkstress de nummer één beroepsziekte. Het aantal mensen met een burn-out is de afgelopen jaren enorm gestegen en er raken ook nog steeds veel te veel mensen overspannen. Wanneer een medewerker zich mentaal overbelast voelt is er duidelijk iets aan de hand. Er is geen mentale capaciteit aanwezig om die overbelasting aan te pakken en dus zijn alle mogelijke behandelingen slechts curatief. En dat terwijl preventie juist voorrang moet krijgen.

Investeren in veerkracht is iets wat men op voorhand moet doen volgens de arbodienst. Alleen zo kan er een veilige baken gecreëerd worden waar de medewerker veerkracht uit kan halen.. Veerkracht is een veilige, mentale plek, waar alle positieve prikkels samenkomen. Een plek waar voldoening, geluk en positiviteit schuilt. Als deze plek gecreëerd wordt, zowel door de medewerkers zelf als door een werkgever door een goede werkomgeving te faciliteren, dan blijft verzuim uit. Een arbodienst kan werkgevers en medewerkers helpen om die omgeving te ontwikkelen.

‘Praat met elkaar, zo simpel kan het zijn’ adviseert de arbodienst

Hoe sneller signalen worden opgepikt of gedeeld, hoe sneller een medewerker terug in zijn of haar veerkracht komt. De arbodienst zegt dat praten met elkaar soms nog een enorm taboe lijkt, maar niets is minder waar. De werkgever kan zonder grote moeite al een omgeving creëren waar er ruimte blijft voor veerkracht.

Veerkracht > energie > productiviteit

Geen enkele werkgever waarmee de arbodienst spreekt, is het ermee oneens als er gesteld wordt dat veerkracht leidt tot meer energie wat zich uit in een hogere productiviteit. Een must-do dus voor elke werkgever en een geluk voor iedere medewerker. Om dit waar te maken binnen een organisatie is echter een stevige basis nodig. Deze basis wordt neergezet op advies van de arbodienst.

Arbodienst vraagt: zet ook de knop om

Medewerkers kunnen dus zelf een hele hoop teweegbrengen. In ieder mens zit veerkracht, het juiste moment om dit te ontluiken lijkt dan ook dichterbij dan velen denken. Het inschakelen van een arbodienst kan uitkomst bieden om te herpakken en veerkracht om te zetten in meer energie en een verhoogde productiviteit.