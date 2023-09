Gasprijs flink hoger door staking in Australische lng-fabrieken

De Europese gasprijs is vrijdagochtend flink gestegen, omdat medewerkers van Australische lng-fabrieken aan een staking van twee weken zijn begonnen. Gas is 11 procent duurder geworden. Afgelopen weken stegen de gasprijzen al na stakingsdreigingen van Australische fabriekswerknemers.

De prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg vrijdagochtend naar meer dan 36 euro per megawattuur. Dat is nog wel ver onder het piekniveau van de energiecrisis vorig jaar. Hoewel Europese gasvoorraden bijna vol zijn, kan de staking verstoringen in de levering van lng (vloeibaar gemaakt aardgas) veroorzaken.

De staking vindt plaats onder werknemers van twee fabrieken van energieconcern Chevron. De twee fabrieken zorgen voor ruim 5 procent van de wereldwijde leveringen van lng. Het vloeibaar gemaakte gas uit Australiƫ gaat vooral naar landen in Aziƫ, maar de staking kan ook Europa raken. Aziatische afnemers moeten namelijk op zoek naar alternatieven, wat kan leiden tot meer concurrentie voor Europese afnemers en hogere gasprijzen.

In de eerste week staken de medewerkers in de fabrieken in Gorgon en Wheatstone tot 11 uur per dag. De week daarna dreigen ze het werk volledig stil te leggen als er geen overeenkomst wordt bereikt tussen Chevron en vakbonden. Werknemers staken voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden.