Nederland blijft voor lening om pensioenstrop Curaçao te voorkomen

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) blijft bij haar voornemen om extra geld uit te lenen aan Curaçao en Sint-Maarten om de pensioenrechten op de eilanden veilig te stellen, zei ze vrijdag na de ministerraad. Dit ondanks een negatief advies hierover van een toezichthouder op Curaçao donderdag. Het gaat om zo’n 600 miljoen euro voor circa 30.000 mensen op de eilanden.

Het College financieel toezicht (Cft) noemde de lening “zeer onwenselijk”, onder meer omdat Curaçao aan het herstellen is van de coronacrisis en de nieuwe leningen de staatsschuld omhoog jagen. Maar Van Huffelen acht de hulp nodig voor de mensen, die getroffen zijn door een crisis bij pensioenverzekeraar ENNIA.

“Ik hoop dat Nederlanders aan de ene kant zeggen: ik wil dat onze regering zuinig omgaat met onze belastingmiddelen. Maar dat ze tegelijkertijd solidariteit hebben met de mensen daar die nu dreigen hun pensioen te verliezen en daarmee in grote armoede zullen vervallen. Want ja, als je pensioen niet voor 100 procent wordt uitgekeerd maar voor 20 procent of minder, dan kun je niet meer rondkomen en dan krijgen we andere problemen.”

Van Huffelen benadrukt wel dat het om leningen gaat die “gewoon moeten worden terugbetaald en wij zorgen ervoor dat dit mogelijk blijft”. Volgens haar moet dat gaan lukken, ondanks dat de landen binnenkort ook Nederlandse coronaleningen moeten herfinancieren. “We zijn lid van hetzelfde koninkrijk”, zegt ze. Het geld moet terug, maar wel op een wijze dat de landen belangrijke uitgaven kunnen blijven doen, zoals op het gebied van onderwijs en armoede.

Hoe het extra leningenpakket er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, daarover wordt nog gesproken.

De problemen bij ENNIA zouden zijn ontstaan doordat de voormalige eigenaar, de Iraans-Amerikaanse zakenman Hushang Ansary, de financiële reserves jarenlang heeft uitgehold. Hij is inmiddels veroordeeld tot het terugbetalen van zo’n 500 miljoen euro. De 97 jaar oude Ansary is hiertegen in hoger beroep gegaan.