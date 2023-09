Rijst stijgt verder in prijs naar hoogste niveau in vijftien jaar

Rijst is in een maand tijd bijna 10 procent duurder geworden. Daardoor staat de prijs van een kilo nu op het hoogste niveau in vijftien jaar, meldt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Dat komt door exportbeperkingen die India in juli voor veel soorten heeft ingesteld, waardoor ongeveer een kwart van de rijst het land niet uit mag.

India, ’s werelds grootste rijstexporteur, stelde de beperkingen in om prijsstijgingen in eigen land te voorkomen. De maatregel geldt voor alle rijstsoorten, behalve basmatirijst, gebroken rijst en sommige soorten voorgekookte rijst.

Over de hele linie zijn voedingsmiddelen afgelopen maand juist aanzienlijk goedkoper geworden. De graadmeter van de FAO tikte het laagste niveau aan in twee jaar tijd en ligt nu 24 procent onder het hoogtepunt van maart vorig jaar, toen de oorlog in Oekraïne voor veel onrust en verstoringen in de internationale handel zorgde.

Vooral plantaardige olie en zuivel werd goedkoper. Graan ging ook een fractie in prijs omlaag vanwege goede oogsten op het noordelijk halfrond. De graandeal tussen Rusland en Oekraïne liep in juli wel af, maar de impact op de prijs bleef beperkt. De totale productie komt naar verwachting hoger uit dan vorig jaar en ongeveer op hetzelfde niveau als in het recordjaar 2021.

Suiker werd in augustus wel weer duurder en kost nu ruim een derde meer dan vorig jaar. Er zijn zorgen dat natuurverschijnsel El Niño, dat leidt tot een opwarming van de Stille Oceaan, de productie gaat dwarszitten.

Onder meer door de snel stijgende voedselprijzen liepen de prijzen ook in Nederland het afgelopen jaar snel op. Inmiddels koelt de inflatie ook hier steeds verder af, maar de voedselprijzen dalen nog niet.