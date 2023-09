Schiphol test apparaat dat ultrafijnstof uit de lucht filtert

Schiphol is onlangs begonnen met een proef waarin ultrafijnstof uit de lucht wordt gehaald, bevestigt een woordvoerster van de luchthaven na berichtgeving in Het Parool. Volgens de woordvoerster zuigt een speciaal apparaat lucht op dat is vervuild met ultrafijnstof. In de machine wordt de lucht gefilterd en vervolgens gaat schone lucht zonder ultrafijnstof weer naar buiten.

Ultrafijnstof bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer, dit is een tienduizendste van een millimeter. De deeltjes komen vooral voor in de buurt van vliegvelden, langs wegen, bij de scheepvaart en bij fabrieken. De Gezondheidsraad waarschuwde twee jaar geleden dat zulke deeltjes heel schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Honderden medewerkers van Schiphol klaagden in 2019 bij vakbond FNV over ultrafijnstof op de luchthaven.

De proef op Schiphol vindt niet plaats op start- of landingsgebied, maar op een van de brandweerkazernes op de luchthaven. De kazerne grenst volgens de zegsvrouw wel aan landingsgebied, maar het personeel daar merkt niks van de gefilterde lucht. Alleen de tientallen brandweerlieden op de kazerne ademen die lucht in.

De eerste resultaten van de test zijn nog niet bekend. “Daarvoor is het nog te vroeg. Als de proef succesvol blijkt te zijn, gaan we het verder uitbreiden”, zegt de woordvoerster.

Schiphol is op meer manieren bezig om ultrafijnstof op de luchthaven te verminderen, aldus de zegsvrouw. Bij twee gates staan sinds kort meetsensoren. Die geven inzicht in hoeveel ultrafijnstof daar in de lucht aanwezig is en kunnen de effecten meten van bijvoorbeeld een storm op de hoeveelheid ultrafijnstof.