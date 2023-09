Schiphol verwerkt 3,7 miljoen vertrekkende passagiers deze zomer

Luchthaven Schiphol heeft in de zomerperiode tussen 7 juli en 3 september 3,7 miljoen vertrekkende passagiers verwerkt. Volgens de luchthaven was het daarmee “bijna een ouderwets zomerseizoen” met gemiddeld 1339 vliegbewegingen per dag en een totaal van 79.000 vluchten.

De luchthaven kampte vorig jaar nog met personeelstekorten bij de beveiliging en in de bagageafhandeling, die voor veel problemen en lange rijen zorgden. Deze zomer ging volgens Schiphol 95 procent van de vertrekkende passagiers binnen acht minuten door de securitycontrole. Gemiddeld was de wachttijd bij de securitycontrole drie minuten.

Dit komt mede doordat reizigers zich goed hadden voorbereid. Ook zijn er volgens de luchthaven 1050 nieuwe medewerkers aan de slag gegaan bij de beveiliging. Dat is ruim boven het beoogde doel van 850 medewerkers.

Reizigers maakten ook veelvuldig gebruik van een tijdslot voor de securitycontrole. Inmiddels zijn deze al ruim 668.000 keer geboekt. Op dit moment onderzoekt Schiphol of de mogelijkheid van het boeken van een tijdslot uitgebreid kan worden naar de check-in en paspoortcontrole.

Op sommige momenten stonden aankomende reizigers volgens de luchthaven wel langer in de rij bij de paspoortcontrole en moesten langer wachten op hun koffers dan gewenst. Dit blijft volgens Schiphol een aandachtspunt.