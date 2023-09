Gasprijs verder omhoog na staking lng-fabrieken Australië

De Europese gasprijs is maandag verder gestegen vanwege de staking bij productiefaciliteiten voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Australië en onderhoudswerkzaamheden aan Noorse gasvelden. De gasprijs stijgt nu al drie dagen op rij.

De prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs klom maandagmiddag met circa 8 procent tot meer dan 37 euro per megawattuur.

Werknemers van twee Australische lng-fabrieken van energieconcern Chevron zijn vorige week begonnen met de actie. Chevron heeft nu een speciale commissie gevraagd om in te grijpen bij de staking. De vakbonden hebben gewaarschuwd dat als er geen akkoord komt er een volledige platlegging van de fabrieken kan komen, die goed zijn voor circa 7 procent van de wereldwijde lng-leveringen.

Verder duren onderhoudswerkzaamheden in Noorwegen langer dan verwacht. Door werkzaamheden aan het grote Troll-gasveld voor de Noorse kust is de export van aardgas verminderd. Noorwegen is door de oorlog in Oekraïne de grootste gasleverancier van Europa geworden.

Wel zijn de Europese gasopslagen goed gevuld, terwijl West-Europa ook te maken heeft zonnig weer, wat de prijs kan drukken omdat de verwarming niet aangezet hoeft te worden.