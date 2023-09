Nederlandse export krimpt opnieuw

Nederlandse bedrijven exporteerden in juli opnieuw minder goederen dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om een daling van 0,9 procent. De krimp is ongeveer hetzelfde als een maand eerder. Volgens het statistiekbureau werden er vooral minder chemische producten en metaalproducten uitgevoerd dan een jaar terug. De export van machines en apparaten nam wel toe.

De totale import van goederen steeg in juli met 2,2 procent op jaarbasis, na een daling met 2,5 procent in juni. Verder merkt het CBS op dat de omstandigheden voor de export in september ongunstiger zijn dan in juli. Dat komt vooral doordat het Duitse producentenvertrouwen negatiever was en de groei van de Duitse industriƫle productie omsloeg in een krimp. Ook het vertrouwen en het oordeel over de buitenlandse orders van de fabrikanten in de eurozone was negatiever.

In augustus maakte het CBS al bekend dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal opnieuw is gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Daarmee zit ons land technisch in een recessie, waarvan sprake is bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp. De daling komt volgens het statistiekbureau vooral doordat Nederland minder spullen verkocht aan het buitenland en meer goederen importeerde. Ook zijn consumenten voorzichtiger geworden nu ze door stevige prijsstijgingen voor boodschappen en energie beter op hun uitgaven moeten letten.