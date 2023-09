Philips toont herstel op terughoudend Damrak

Philips was maandag de grootste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een winst van bijna 3 procent, na de stevige koersdaling van vrijdag. Het medisch-technologisch concern bracht donderdag naar buiten een akkoord te hebben bereikt over schadevergoedingen voor klanten in de Verenigde Staten. Aanleiding zijn de defecte slaapapneu-apparaten, waarvan isolerend schuim kon afbrokkelen.

“Een aantal analisten zijn wat positiever geworden over Philips. Het ziet er eventjes allemaal wat positiever uit voor het bedrijf”, verklaart Cees Smit, beleggingsexpert bij Today’s Group, de koerswinst.

Betaalbedrijf Adyen, dat dit jaar bijna de helft van zijn beurswaarde verloor, was de grootste daler in de AEX met een verlies van 2,6 procent.

De AEX-index op het Damrak eindigde een fractie lager op 738,89 punten. “Het was een heel rustig dagje, we openden wat hoger en eindigden met niks. Een hogere opening van Wall Street heeft niet geholpen”, concludeert beurshandelaar Smit.

De MidKap ging het beter af met een plus van 0,7 procent op 858,18 punten. Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway ging aan kop bij de middelgrote fondsen met een winst van ruim 4 procent. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Beleggers kijken deze week vooral uit naar de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Het belooft een spannende vergadering te worden. De ECB heeft de rente al negen keer op rij verhoogd, maar een tiende verhoging is volgens de Nederlandse centralebankpresident Klaas Knot geen uitgemaakte zaak. Het besluit van de bestuurders tijdens de vergadering op 14 september zal volgens hem “kantje boord” zijn.

ArcelorMittal klom 0,5 procent. Het staalconcern profiteerde van meevallende Chinese inflatiecijfers. Volgens kenners kan dat erop wijzen dat China de ergste hapering van zijn economische herstel na de coronapandemie achter de rug heeft. Dat kan goed uitpakken voor de Chinese vraag naar staal.

IMCD verloor 1,3 procent. Analisten van Kepler Cheuvreux verlaagden het koersdoel voor de chemicaliƫndistributeur. Het koopadvies bleef wel gehandhaafd.