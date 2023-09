Aandacht voor Apple op afwachtende beurzen

Op de Europese beurzen gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Apple. Het Amerikaanse techconcern zal later op de dag tijdens zijn jaarlijkse evenement een nieuwe iPhone en mogelijk nog andere nieuwe producten onthullen. Verder wordt vooral gewacht op het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat woensdag naar buiten komt. Dat cijfer zal waarschijnlijk gaan bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente opnieuw zal verhogen of een rentepauze zal houden.

De Europese Centrale Bank (ECB) vergadert donderdag over het rentetarief in de eurozone. De ECB heeft de rente al negen keer op rij verhoogd om de inflatie in het eurogebied aan te pakken. Of de rente voor de tiende keer zal worden opgeschroefd is echter nog onzeker.

De inflatie ligt nog altijd boven de doelstelling van 2 procent van de centrale bank, maar de eerdere renteverhogingen beginnen ook de economie af te remmen. De Europese Commissie waarschuwde maandag al dat de economie te lijden heeft onder zowel de hoge inflatie als de hogere rentetarieven en verlaagde de groeiverwachtingen voor de eurozone.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en eindigde 1 procent hoger.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. Country Garden steeg bijna 6 procent. Volgens persbureau Reuters heeft de noodlijdende Chinese projectontwikkelaar goedkeuring gekregen van zijn schuldeisers om de aflossing van zes obligatieleningen met drie jaar te verlengen.

Op het Damrak liet advies- en ingenieursbureau Arcadis weten ook de komende tien jaar het operationeel beheer van de Waterwolftunnel, de Abdijtunnel en het Amstel Aquaduct te gaan uitvoeren voor de provincie Noord-Holland. Met de opdracht is 125 miljoen euro gemoeid. Arcadis is hoofdaannemer en werkt samen met drie partners.

Fastned kondigde aan een contract te hebben getekend voor zijn eerste snellaadstation in Italiƫ. Het station zal naar verwachting volgend jaar worden geopend. Italiƫ wordt daarmee het achtste land waar Fastned actief is.

De euro was 1,0734 dollar waard, tegen 1,0743 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 87,66 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 90,93 dollar per vat.