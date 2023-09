Bloomberg: nieuw antidiefstalsysteem Zara werkt niet goed

Inditex, het Spaanse moederbedrijf van kledingketen Zara, heeft de invoering van het nieuwe antiwinkeldiefstalsysteem in zijn Zara-winkels wat vertraagd. De nieuwe technologie kampt namelijk met kinderziektes. Zo hebben medewerkers in verschillende landen bij het management al hun zorgen geuit dat de technologie diefstal zelfs makkelijker zou kunnen maken, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Topman Óscar García Maceiras onthulde de nieuwe technologie in maart en beloofde deze in juli uit te rollen voor tests in alle Zara-filialen wereldwijd, maar dat moet nog gebeuren. Het systeem maakt gebruik van kleine chips die RFID worden genoemd en moet een einde maken aan de grote harde plastic tags op kledingstukken die door kassamedewerkers moeten worden verwijderd.

Uit de eerste proeven in enkele Spaanse winkels bleek volgens de bronnen dat winkeldieven de beveiligingstags gemakkelijk wisten te ontdekken en te verwijderen. Een ander probleem is dat er alarmen afgaan wanneer klanten de winkel binnenlopen om online gekochte artikelen terug te brengen.

De vertraging van de invoer van het nieuwe systeem zou volgens ingewijden ook deels te wijten zijn aan knelpunten in het aanbod van de chips. Inditex zelf bagatelliseerde de problemen. Volgens het concern verloopt het implementatieproces van het nieuwe alarmsysteem volgens plan en zonder noemenswaardige incidenten.

De nieuwe methode, waarbij de kleine chips op labels of in de kledingstof worden geplaatst, zou volgens kenners de diefstal bij Inditex met 60 procent moeten verminderen. Ook andere winkelbedrijven voeren de strijd tegen de winkeldiefstallen op. Die lijken namelijk toe te nemen door de hoge inflatie.

Het British Retail Consortium meldde onlangs dat het aantal gevallen van winkeldiefstal vorig jaar met 27 procent is toegenomen in de tien grootste steden van het Verenigd Koninkrijk. Ook kondigde kledingketen Primark dinsdag aan extra beveiligers en camera’s in te zetten om het fenomeen tegen te gaan. De Amerikaanse warenhuisketen Nordstrom liet onlangs bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers weten dat diefstallen “historisch hoog” waren.