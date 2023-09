Softwareconcern Oracle onderuit op Wall Street na cijfers

Oracle behoorde dinsdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse softwareconcern boekte afgelopen kwartaal wel meer winst, maar de omzet viel tegen. Ook de groei van de clouddivisie van het bedrijf en de vooruitzichten bleven achter bij de verwachtingen. Het aandeel werd bijna 12 procent lager gezet op Wall Street.

Ook Apple bleef in de belangstelling staan. Het techconcern onthult later op de dag tijdens zijn jaarlijkse evenement de nieuwe iPhone 15 en vernieuwde versies van de smartwatch en AirPods. Ook gaat Apple volgens mediaberichten voor het eerst iPhones verkopen die in India zijn gemaakt. Het aandeel Apple liet weinig beweging zien.

Tesla zakte 1,3 procent. De fabrikant van elektrische auto’s werd een dag eerder ruim 10 procent meer waard dankzij een adviesverhoging door Morgan Stanley. De kenners van de zakenbank waren vooral zeer positief over Tesla’s Dojo-supercomputer, die gebruikt wordt om voertuigen zelf te kunnen laten rijden.

De algehele stemming op Wall Street was afwachtend. Beleggers kijken vooral uit naar het inflatiecijfer van de Verenigde Staten dat woensdag naar buiten komt. Dat cijfer gaat waarschijnlijk bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente opnieuw verhoogt of een rentepauze houdt. Op de financiƫle markten wordt gehoopt op een pauze.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 34.616 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 4479 punten. De Nasdaq verloor 0,2 procent tot 13.986 punten. De techgraadmeter won een dag eerder ruim 1 procent mede dankzij de koerssprong van Tesla.

WestRock steeg bijna 6 procent. Het Amerikaanse golfkartonverpakkingsbedrijf gaat fuseren met zijn Ierse branchegenoot Smurfit Kappa. Door de fusie ontstaat een bedrijf dat jaarlijks zo’n 32 miljard dollar aan verpakkingskarton verkoopt.

In de chipsector bleef de aandacht uitgaan naar de aanstaande beursgang van Arm. Persbureau Bloomberg meldde dat de aanmelding voor de aandelen van de Britse chipontwikkelaar al tien keer overtekend is. Woensdag zal naar verwachting de definitieve introductieprijs van het aandeel Arm bekend worden gemaakt, gevolgd door de beursgang op donderdag. Het aantal vrij verhandelbare aandelen zal echter beperkt zijn aangezien SoftBank, de Japanse eigenaar van Arm, een belang van ruim 90 procent wil houden in het bedrijf.