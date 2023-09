Verzekeraar ASR op kop in vlakke AEX, Adyen onderaan

Verzekeraar ASR was dinsdag de grootste stijger in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Betaalbedrijf Adyen stond onderaan met een verlies van ruim 2 procent. De stemming op de beursvloeren bleef verder afwachtend. Beleggers kijken vooral uit naar het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat woensdag naar buiten komt. Dat cijfer zal waarschijnlijk gaan bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente opnieuw zal verhogen of een rentepauze zal houden.

De Europese Centrale Bank (ECB) vergadert donderdag over het rentetarief in de eurozone. De ECB heeft de rente al negen keer op rij verhoogd om de inflatie in het eurogebied aan te pakken. Of de rente voor de tiende keer zal worden opgeschroefd is echter nog onzeker.

Ook gaat de aandacht uit naar Apple. Het Amerikaanse techconcern zal later op de dag tijdens zijn jaarlijkse evenement een nieuwe iPhone en mogelijk nog andere nieuwe producten onthullen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 738,56 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 855,72 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,2 procent en Parijs bleef onveranderd. Londen won 0,1 procent.

Naast ASR (plus 1,1 procent) stonden ABN AMRO en techinvesteerder Prosus in de kopgroep van de AEX, met plussen tot 1,1 procent. Staalproducent ArcelorMittal en chipmachinemaker ASML behoorden tot de sterkste dalers, met minnen van ruim 1 procent.

Logistiek vastgoedbedrijf CTP won 0,8 procent in de MidKap, dankzij een koopadvies van analisten van de bank JPMorgan. Arcadis daalde 0,1 procent. Het advies- en ingenieursbureau gaat ook de komende tien jaar het operationeel beheer van de Waterwolftunnel, de Abdijtunnel en het Amstel Aquaduct uitvoeren voor de provincie Noord-Holland. Met de opdracht is 125 miljoen euro gemoeid. Arcadis is hoofdaannemer en werkt samen met drie partners.

Fastned won ruim 2 procent. Het laadbedrijf heeft een contract getekend voor zijn eerste snellaadstation in Italië. Het station zal naar verwachting volgend jaar worden geopend. Italië wordt daarmee het achtste land waar Fastned actief is.

In Londen kelderde Smurfit Kappa 11 procent. De Ierse kartonproducent, die ook veel vestigingen in Nederland heeft, kondigde aan samen te gaan met zijn Amerikaanse branchegenoot WestRock.

De euro was 1,0723 dollar waard, tegen 1,0743 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 87,55 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 90,81 dollar per vat.