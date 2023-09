Britse economie krimpt harder dan verwacht door stakingen

De Britse economie is in juli sterker dan verwacht gekrompen. Stakingen in ziekenhuizen en scholen drukten daarbij op de productie, meldde het Britse statistiekbureau ONS. Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, daalde in de zomermaand met 0,5 procent ten opzichte van juni. Dat was de sterkste afname dit jaar. In juni groeide de economie nog met een half procent.

Economen hadden gerekend op een kleinere krimp van 0,2 procent. Alle belangrijke sectoren van de economie, zoals diensten, productie en bouw, gingen in juli achteruit, zo blijkt uit de officiële cijfers. De ONS zei verder dat de gezondheidssector de grootste veroorzaker was van de daling van de productie in de dienstensector door de vakbondsacties van artsen. Ook in het onderwijs werd gestaakt. Ongebruikelijk nat weer in juli schaadde daarnaast de productie van detailhandels- en bouwbedrijven.

De krimp vormt nieuw bewijs dat de Britse economie aan het verzwakken is, wellicht sterker dan de Bank of England (BoE) had verwacht. Een dag eerder bleek al dat de werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk sterker is gestegen dan de centrale bank had voorzien. De BoE heeft de rente al fors verhoogd om de inflatie aan te pakken. De hogere rentetarieven zetten echter ook een rem op de economie. Volgende week vergaderen de Britse centrale bankiers opnieuw over de rente. De BoE heeft al aangegeven bezorgd te blijven dat de sterke loongroei de inflatie weer zal aanwakkeren.

ING-econoom James Smith wijst erop dat de maandelijkse Britse bbp-cijfers grote schommelingen hebben laten zien. Wel rekent hij op een langzamere groei in de komende maanden door de impact van de afkoeling op de arbeidsmarkt en de hogere rentetarieven. In de komende kwartalen zal de Britse economie volgens hem min of meer afvlakken en is een milde recessie niet uitgesloten.

Smith verwacht dat de BoE de krimp in juli grotendeels zal negeren vanwege de sterke schommelingen van de bbp-cijfers. De centrale bankiers hebben volgens hem duidelijk gemaakt dat ze zich richten op de loongroei, de inflatie in de dienstensector en de zwakte op de arbeidsmarkt, en niet veel anders. De ING-econoom verwacht dan ook dat de BoE volgende week de rente nog een keer zal gaan verhogen, vóór een rentepauze in november.