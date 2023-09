Peiling: meerderheid Duitsers niet blij met e-deelsteps

Een meerderheid van de Duitsers is niet blij met elektrische deelsteps omdat daardoor de verkeersveiligheid is verslechterd. Dat blijkt uit een peiling die het Duitse persbureau DPA heeft laten uitvoeren. Ook klagen Duitsers dat die steps vaak worden achtergelaten op trottoirs en zelfs op fietspaden waardoor ongelukken gebeuren.

Volgens de peiling die werd uitgevoerd door onderzoeker YouGov is iets meer dan de helft van de volwassen Duitsers in meer of mindere mate negatief gestemd over steps en vindt 61 procent dat door die tweewielers de verkeersveiligheid is verslechterd sinds ze in 2019 zijn toegestaan op Duitse wegen. Een minderheid van 44 procent vindt dat steps helemaal verbannen moeten worden uit steden.

Ook is driekwart van mening dat steps moeten worden geparkeerd in speciaal daarvoor aangewezen plaatsen. De Duitse ouderenorganisatie klaagt dat veel ouderen problemen hebben met steps die op de stoep staan geparkeerd omdat ze in het donker slecht zijn te zien en mensen in botsing komen of struikelen over steps die op de grond liggen.

In de steden Bremen, M√ľnster en Berlijn worden rechtszaken aangespannen door de bond voor mensen met visuele beperkingen om te eisen dat er aparte parkeerplaatsen komen voor steps. Parijs heeft inmiddels deelsteps verbannen vanwege de overlast op straat. Ook Nederlandse gemeenten klagen over de overlast.