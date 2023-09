Schiphol: 6 miljoen passagiers in vakantiemaand augustus

Luchthaven Schiphol heeft in de drukke vakantiemaand augustus 6 miljoen passagiers verwerkt. Dat is een stijging van 14 procent vergeleken met vorig jaar. Het aantal vluchten van en naar Schiphol nam met 10 procent toe tot 41.584.

Volgens de luchthaven maakten vorige maand 2,1 miljoen reizigers een overstap op Schiphol. Dit zijn ruim 1 miljoen unieke passagiers, die in de internationale telwijze tweemaal worden geteld. De rest, ofwel 3,9 miljoen, reisde direct van of naar Schiphol.

Van de in totaal 6 miljoen passagiers gingen of kwamen er bijna 4,3 miljoen naar of van een bestemming in Europa. De meeste passagiers gingen op reis naar Spanje, Groot-Brittanniƫ of Griekenland, aldus Schiphol. Verder gingen of kwamen bijna 1,8 miljoen reizigers naar of van intercontinentale bestemmingen, waaronder de Verenigde Staten.

Van het totaal aantal vluchten gingen er 33.964 van en naar Europese bestemmingen. De rest was intercontinentaal.

Het aantal vrachtvluchten daalde juist op jaarbasis met 10 procent tot 1270. Het vervoerde vrachtvolume was 110.126 ton, een daling van 6 procent vergeleken met een jaar eerder.