China neemt nieuwe maatregel om economie te steunen

De Chinese centrale bank heeft een nieuwe maatregel aangekondigd om het kwakkelende economische herstel van het land te stimuleren. Dit keer wordt opnieuw de hoeveelheid contant geld die banken moeten aanhouden als reserve verlaagd. De centrale bank hoopt daarmee dat financiƫle instellingen meer leningen zullen verstrekken aan bedrijven om de economie uit het slop te trekken.

De verlaging van de reserveverplichting met een kwart procentpunt gaat op vrijdag in. Economen hadden al verwacht dat de centrale bank extra stimuleringsmaatregelen zou gaan nemen. In maart dit jaar schroefde de centrale bank ook al de bufferverplichting voor de banken terug met een kwart procentpunt.

China kampt met een te zwak herstel van de economie, na het loslaten van de coronamaatregelen. Het land heeft last van een flinke crisis in de vastgoedsector, waar bedrijven onder hun grote schuldenlast dreigen te bezwijken, en een laag consumentenvertrouwen.

De Chinese overheid heeft de afgelopen zomer al een reeks maatregelen genomen om het vertrouwen van ondernemers en consumenten te herstellen. Zo verlaagde de centrale bank in augustus voor de tweede keer in korte tijd het rentetarief voor eenjarige leningen, die dient als maatstaf voor bedrijfsleningen en leningen voor huishoudens. Dat besluit was bedoeld om banken aan te moedigen meer leningen te verstrekken tegen lagere tarieven.

Ook heeft China de belasting op aandelentransacties verlaagd en beperkingen ingevoerd op de verkoop van grote hoeveelheden aandelen door grote aandeelhouders. Daarmee hoopt het land het vertrouwen van beleggers te herstellen en de aandelenkoersen te ondersteunen.

De autoriteiten hebben echter tot nu toe grootschalige steunmaatregelen vermeden vanwege de zorgen over de hoge schuldenniveaus in het land. Ook hebben ze de rente voor leningen met een looptijd van vijf jaar, die dient als maatstaf voor de meeste hypotheken in het land, nog altijd ongewijzigd gelaten. Een verlaging van die rente wordt door economen gezien als een middel om de crisis in de vastgoedsector te verzachten.