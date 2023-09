Onderzoekers: duurzame koffiesector lijkt een illusie

Koffiebedrijven doen niet genoeg om het welzijn van koffietelers te verbeteren en klimaatverandering tegen te gaan. Ze zijn nog te veel bezig met zo min mogelijk kosten maken en zoveel mogelijk winst pakken. Veel telerfamilies leven daardoor nog altijd in armoede, werken in zware omstandigheden en op uitgeputte gronden. “Het concept van een duurzame koffiesector lijkt niks meer te zijn dan een illusie”, zeggen onderzoekers in de Koffie Barometer 2023.

De barometer biedt een overzicht van de duurzaamheid in de koffiesector, gemaakt door ontwikkelingsorganisatie Solidaridad, natuurorganisatie Conservation International en sectorexperts verenigd in Ethos Agriculture. In het rapport zijn elf koffiebedrijven met elkaar vergeleken. Op milieugebied doen de meesten het niet zo best. Geen van de bedrijven doet in de praktijk volgens de onderzoekers genoeg om de economische levensvatbaarheid van de koffieteelt te vergroten. Onder meer JDE Peet’s, het bedrijf achter Douwe Egberts, en het Duitse Melitta, bekend van de koffieapparaten en filterzakken, scoren hier slecht, net als J.M. Smucker (van onder meer de koffie van Dunkin’ Donuts) en het Italiaanse Lavazza.

In het rapport staan ook aanbevelingen aan de koffiebedrijven. Volgens de onderzoekers kan de koffie-industrie de leefomstandigheden van boeren op korte termijn al verbeteren door ze bijvoorbeeld hogere prijzen en betere betalingsvoorwaarden te geven. Met meer geld kunnen zij ook meer investeren in hun bedrijf en klimaatvriendelijker werken.

Veel koffiebedrijven geven volgens de barometer informatie over hun eigen strategie rond milieuvriendelijkheid. Maar niet alle koffiebedrijven hebben een allesomvattend klimaatbeleid, aldus de onderzoekers. Veel bedrijven nemen ook niet zelf de verantwoordelijkheid voor ontbossingsvrije koffie. Die verantwoordelijkheid leggen ze bij hun leveranciers. Regelmatig gaan delen van tropische regenwouden ten onder om er nieuwe plantages van te maken.

Melitta Group laat in een statement over de barometer weten dat de organisatie zijn verantwoordelijkheid erkent en het met de onderzoekers eens is dat de sector moet veranderen. “Innovatieve samenwerkingen met alle relevante delen van de sector, zowel publiek als privaat, zijn cruciaal voor het succes van dit transformatieproces.” Melitta meldt verder dat het bedrijf werkt aan een strategie waarin bijvoorbeeld staat dat koffieboeren een comfortabel leven moeten kunnen leiden en de lokale natuur blijft bestaan.

JDE Peet’s en Lavazza zijn ook gevraagd om een reactie, maar hebben niets laten weten.