Retailexpert: BCC mist ‘woweffect’ dat Apple-winkels wel hebben

Door de hoge huren, hoge inflatie en soms een flinke coronaschuld die nog afbetaald moet worden, gaat de Nederlandse winkelstraat door een moeilijke periode. De laatste tijd lijkt de ene na de andere keten in de problemen te komen. Volgens retailexperts is het dan juist belangrijk dat ketens onderscheidend zijn. En daar ontbreekt het volgens hen aan bij BCC, dat nu ook uitstel van betaling heeft aangevraagd.

Merken- en retaildeskundige Paul Moers stelt dat de elektronicaketen de veranderingen in de retailwereld van de laatste jaren “compleet gemist” heeft. “Waarom zou ik naar een winkel gaan? Dan wil je toch verrast worden? Anders haal ik het toch gewoon online”, betoogt Moers. Hij wijst naar de Apple-winkels. “Als je daar naar binnen gaat, valt je mond open van het woweffect. Dat is bij BCC niet het geval.”

Moers noemt het “onbegrijpelijk” dat de directie van BCC de afgelopen jaren geen voorbeeld heeft genomen aan de Bijenkorf, Apple of Rituals. Dat zijn volgens hem retailers waar ze wel goed rekening houden met wat hij noemt de “inspiratieve functie” van een winkel. Ook HEMA en Action zijn er volgens Moers – elk op een eigen manier – in geslaagd om zich te onderscheiden in de winkelstraat.

Cor Molenaar, emeritus hoogleraar e-marketing van de Erasmus Universiteit Rotterdam, benadrukt dat de problemen bij BCC niet op zichzelf staan. “Bij andere winkels zie je ook dat de verkopen minder zijn geworden. Ja, de omzet gaat dan vaak nog wel omhoog, maar dat komt door de prijsstijgingen. Als je puur kijkt naar het aantal verkopen dan is er sprake van een daling.”

Daarmee laat de verslechterde koopkracht zich volgens hem voelen. “Het is een kwestie van waaraan je je geld uitgeeft”, aldus Molenaar. Dat is volgens hem nu vooral aan basislevensbehoeften en minder aan elektronica. Zelfs een groot concern als Apple zag zijn opbrengsten wereldwijd de laatste drie kwartalen dalen. Moers vult aan dat mensen nu ook meer geneigd zijn om te sparen, vanwege alle economische onzekerheid. Mensen kopen ook vaker spullen bij bijvoorbeeld de kringloopwinkel.

Molenaar vraagt zich af er nog wel behoefte is aan de winkelstraat zoals we die kennen. “Misschien moeten we meer gaan denken in gebieden met gezondheidscentra, horeca, een sportschool en woningen, waar dan ook winkels zitten”, oppert hij. Ook zouden winkelstraten volgens de kenner meer als co√∂peraties gezien kunnen worden. Dan zouden omwonenden of gemeenten geld bij elkaar kunnen brengen om winkels in stand te houden, zoals ook wel gebeurt voor een dorpswinkel.