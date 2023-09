VEH wil oplossing vleermuizenproblematiek bij isoleren spouwmuren

De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil van het demissionaire kabinet een snelle oplossing voor de ‘vleermuizenproblematiek’ bij het isoleren van spouwmuren. Door een recente uitspraak van de Raad van State moeten huiseigenaren nu namelijk eerst een kostbaar ecologisch onderzoek laten verrichten om te controleren of in de spouwmuur die ze willen opvullen vleermuizen kunnen zitten. “Spouwmuurisolatie wordt hierdoor vier keer zo duur en dat is voor de individuele huiseigenaar niet meer te betalen”, voert de belangenorganisatie voor woningbezitters aan.

Ook zou zo’n onderzoek erg lang kunnen duren, onder meer omdat er een groot tekort aan ecologen is. “Dat betekent ook dat de verduurzaming van slecht ge├»soleerde woningen flink zal vertragen en het energieverbruik – en dus de rekening – niet omlaag zal gaan. Met de naderende winter en het verdwijnen van het prijsplafond, maken wij ons daar zorgen over”, zegt VEH-directeur Cindy Kremer.

Het demissionair kabinet wil gemeenten volgens VEH wel stimuleren ecologisch onderzoek te doen voor hun hele grondgebied. “Maar dat geeft niet de garantie dat elke gemeente zo’n onderzoek uitvoert waardoor individuele huiseigenaren toch weer opdraaien voor de kosten”, stelt Kremer. “Daarom willen wij dat zo’n onderzoek verplicht wordt in alle gemeenten.”

Ook pleit ze voor subsidies voor bijvoorbeeld het aanleggen van alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen, die een beschermde diersoort zijn, en voor landelijke afspraken over natuurvriendelijk isoleren. “Het is belangrijk dat deze afspraken samen met ecologen en isolatiebedrijven worden gemaakt. Deze situatie heeft niet alleen grote gevolgen voor huiseigenaren, het is ook funest voor de isolatiebranche.”

VEH biedt normaal aan leden van de vereniging een speciale korting als ze door een bepaald isolatiebedrijf hun spouwmuur laten isoleren. Daar stopt de organisatie nu ook mee. “Totdat het demissionair kabinet duidelijkheid geeft over hoe spouwmuren op korte termijn natuurvriendelijk te isoleren, vinden wij het niet verantwoord om huiseigenaren nog langer deze isolatiedienst aan te bieden”, aldus Kremer.