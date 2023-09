X wil praten over schikking om vergoedingen ontslagen personeel

X heeft ingestemd om in gesprek te gaan over een schikking voor bijna 2000 voormalig medewerkers van het socialmediaplatform. Zij zeggen onder meer dat het toenmalige Twitter heeft nagelaten ontslagvergoedingen te betalen. De medewerkers verloren hun baan nadat het bedrijf vorig jaar werd overgenomen door miljardair Elon Musk.

“Na tien maanden druk uitoefenen in alle richtingen is het ons gelukt om Twitter aan tafel te krijgen”, schrijft advocaat Shannon Liss-Riordan in een bericht aan de medewerkers die zij bijstaat. Dat bericht kwam via een voormalig werknemer in handen van persbureau Bloomberg. “Twitter wil met ons bemiddelen in een globale poging om alle claims die we hebben ingediend te schikken”, schrijft Liss-Riordan verder. De gesprekken met X, waar ook een bemiddelaar bij aanschuift, staan gepland voor 1 en 2 december.

Onder leiding van Musk heeft X meer dan twee derde van zijn personeel op straat gezet in een poging de kosten omlaag te brengen. Musk ging daarbij erg rigoureus te werk. X heeft bijvoorbeeld geen afdeling mediarelaties meer omdat alle persvoorlichters moesten vertrekken. Ook veel medewerkers die de huisregels tegen haatdragende of discriminerende berichten moesten handhaven verloren hun baan.

Een voormalig bestuurder van het toenmalige Twitter stelde tijdens een rechtszaak in juli dat het bedrijf nog minstens een half miljard dollar aan ontslagvergoedingen moet betalen. Ze was zelf ook een van de mensen die moest vertrekken bij het bedrijf. Volgens de bestuurder had Twitter in 2019 een ontslagregeling opgesteld waarin de meeste werknemers twee maanden van hun basissalaris plus één week loon voor elk volledig dienstjaar werd beloofd als ze zouden worden ontslagen. Seniorkrachten zou zelf zelfs zes maanden doorbetaling zijn toegezegd.