Chipbedrijf Arm verder omhoog op Wall Street

De Britse chipontwikkelaar Arm ging vrijdag verder omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf, dat de ontwerpen levert voor chips die in bijna alle smartphones zitten, kende een dag eerder al een succesvolle beursgang met een koersstijging van bijna 25 procent. Vrijdag kwam daar nog eens 3,2 procent bij.

Dankzij de goed verlopen beursintroductie van Arm verhoogde Instacart, dat volgende week naar de beurs gaat, zijn introductieprijs. Het boodschappenbezorgbedrijf zei eerder deze week zijn aandelen tegen een prijs van 26 tot 28 dollar per stuk te willen aanbieden. Nu wil het bedrijf de stukken voor 28 tot 30 dollar verkopen. De beurswaarde van Instacart zou daarmee bijna 10 miljard dollar bedragen.

Daarnaast kijken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat volgende week op het programma staat. Hoewel deze week bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten in augustus weer wat is opgelopen, rekenen de financiƫle markten erop dat de Fed toch zal besluiten om een pauze te houden in de strijd tegen de inflatie en de rente niet verder zal verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 34.867 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 4485 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 13.839 punten.

GM en Ford wonnen respectievelijk 0,8 en 0,1 procent. De leden van de Amerikaanse vakbond UAW staken in drie fabrieken van GM, Ford en Stellantis aangezien er nog geen akkoord is bereikt met de grote autofabrikanten. De UAW wil een loonsverhoging van 40 procent. De bedrijven boden tot 20 procent aan, maar zonder de door de vakbond geƫiste secundaire arbeidsvoorwaarden. In totaal leggen ongeveer 12.700 werknemers het werk neer. Stellantis, de eigenaar van Fiat, Jeep en Peugeot, won 0,5 procent.

Adobe zakte 3,5 procent, ondanks dat het softwareconcern het afgelopen kwartaal beter presteerde dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf profiteerde onder meer van nieuwe toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) voor zijn producten. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal lijkt echter wat tegen te vallen.

De euro was 1,0665 dollar waard, tegen 1,0661 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 89,68 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 93,15 dollar per vat.