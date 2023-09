EU laat Oekraïens graan weer toe in ruil voor maatregelen Kyiv

De Europese Commissie trekt de importbeperkingen voor Oekraïens graan in. Oekraïne neemt zelf maatregelen om te voorkomen dat zijn goedkope tarwe, maïs, koolzaad en zonnebloempitten zich in aangrenzende EU-landen ophopen en daar lokale boeren in de knel brengen.

De commissie verbood afgelopen voorjaar dat Oekraïne deze landbouwproducten in Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije zou afzetten. Wel mochten ze verder worden vervoerd naar andere delen van Europa en de wereld. Maar de maatregel moest tijdelijk zijn om het al zo geplaagde Oekraïne én de gezamenlijke Europese markt niet te schaden. De invoerbeperkingen zouden daarom 15 september aflopen, al stribbelden vooral Polen en Hongarije tegen.

Warschau en Boedapest hebben de afgelopen dagen al verklaard dat zij zelf de Oekraïense producten hoe dan ook zullen blijven weren. De commissie, die over de handel gaat, heeft steeds gezegd dat zulk eigenhandig optreden niet mag. Er is ook geen reden meer toe, want van verstoring van de markt is niet langer sprake, constateert het dagelijks bestuur van de EU. Bulgarije liet al weten met de opheffing van de importbeperkingen te kunnen leven.

Om de vijf oostelijke EU-landen tegemoet te komen, gaat Oekraïne nu binnen een maand zelf een systeem van exportvergunningen optuigen. Tot die tijd neemt het land “effectieve maatregelen om marktverstoringen in de naburige lidstaten te voorkomen”, meldt de commissie. Vóór maandagavond legt Kyiv de commissie en de vijf bezorgde lidstaten daartoe een actieplan voor. “Zolang de Oekraïense maatregelen gelden en werken, zal de commissie geen beperkingen opleggen.”

Oekraïne is een van de belangrijkste graanproducenten van de wereld. Vooral landen in het Midden-Oosten en Afrika zijn van de Oekraïense waar afhankelijk. Maar sinds Rusland het land binnenviel en de Oekraïense havens aan de Zwarte Zee vrijwel blokkeert, komt die nog maar heel moeilijk bij klanten terecht.