Minderheid reizen failliete veerdienst valt onder garantiefonds

Slechts een minderheid van de gedupeerde passagiers van Holland Norway Lines kan de kosten voor hun geboekte reis vergoed krijgen vanuit het garantiefonds SGR. Dat verwacht de curator van de failliete veerdienst, Hans Silvius. Hij is nog bezig met de volledige analyse van alle gegevens rond het bankroet van de aanbieder van ferrycruises naar Noorwegen, maar verwacht dat “slechts een beperkte groep onder SGR kan claimen”.

Holland Norway Lines kwam naar eigen zeggen in de financiƫle problemen door het gedwongen vertrek uit de Eemshaven in Groningen, dat met veel annuleringen en extra kosten gepaard ging. Eind augustus vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan en schrapte per direct alle afvaarten naar Noorwegen. Daarna bleek dat alleen een dochteronderneming voor pakketreizen was aangesloten bij het garantiefonds voor reisgelden van de SGR, dat bij een faillissement van een reisorganisatie hulp biedt.

Eerder werd al bekend dat ongeveer 75.000 reizigers gedupeerd zijn door het omvallen van Holland Norway Lines. De curator zet nu een speciaal platform op om alle meldingen van gedupeerde passagiers te kunnen behandelen. Op dit moment komen er zoveel e-mails binnen van mensen die een ticket bij de aanbieder van ferrycruises hadden geboekt, dat een vlotte afhandeling van hun vorderingen in de huidige opzet ondoenlijk is.

Silvius meldde onlangs dat meerdere partijen interesse hebben getoond in een eventuele doorstart van Holland Norway Lines. Maar zo’n nieuwe start is wel ingewikkeld, onder andere doordat er veel werkkapitaal nodig is voor bijvoorbeeld de huur van het schip, brandstof en de circa vierhonderd bemanningsleden die worden ingehuurd bij maritieme uitzendbureaus. Daardoor gaan er maanden overheen voordat de veerdienst echt wat oplevert.