Tegenvallende verkopen H&M in zomermaanden

Kledingwinkelketen H&M heeft in de zomermaanden een vrijwel vlakke omzet geboekt. Het Zweedse bedrijf, dat al langer last heeft van veel onverkochte kleding die ruimte inneemt en geld kost, stelt daarbij in de afgelopen maanden prioriteit te hebben gegeven aan de winstgevendheid en het terugdringen van de voorraden.

H&M maakte echter nog geen cijfers over de winst en voorraden bekend. Wel liet het bedrijf weten dat de omzet in lokale valuta, waar analisten vooral opletten, ongewijzigd is gebleven in de maanden juni tot en met augustus. Dat was minder dan de omzetgroei van 5 procent die kenners hadden verwacht.

Zonder wisselkoerseffecten nam de netto-omzet met 6 procent toe tot bijna 61 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo’n 5,1 miljard euro. Ook dat was minder dan de 63,5 miljard Zweedse kroon die analisten hadden voorzien.

H&M sloot ook zijn winkels in Rusland en Oekraïne vanwege de oorlog. Exclusief de gestaakte activiteiten in Rusland, Belarus en Oekraïne steeg de omzet in kronen met 8 procent.

In augustus liet H&M al weten zijn winkels in Oekraïne te willen heropenen. Daarvoor is het bedrijf naar eigen zeggen in gesprek met partners en lokale autoriteiten. De winkels moeten geleidelijk opengaan vanaf november. Het bedrijf liet verder weten op koers te liggen om de doelstelling van een operationele winstmarge van 10 procent in 2024 te realiseren.