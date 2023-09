Duits rechtssysteem wacht fors personeelstekort door pensioengolf

Duitse rechtbanken en openbare aanklagers krijgen de komende tien jaar te maken met grote personeelstekorten. Dat is het gevolg van een golf van pensioneringen van juridische medewerkers, rechters en advocaten, zegt Sven Rebehn, hoofd van de Duitse vereniging van rechters.

Volgens hem krijgt vooral het oosten van het land hiermee te maken. “De Oost-Duitse deelstaten worden hierdoor bijzonder getroffen, omdat veel advocaten daar direct na de Duitse eenwording hun beroep zijn gestart en nu de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.”

In de deelstaten daar en in hoofdstad Berlijn gaat naar verwachting ongeveer de helft van de advocaten in deze periode met pensioen. Daarbij hebben dan naar schatting bijna 3000 rechters en openbare aanklagers de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Om het tij te keren moet de rechterlijke macht een uitgebreide nieuwe rekruteringsactie starten, stelt Rebehn.