FNV wil loonsverhogingen tot 14 procent en verhoging minimumloon

Vakbond FNV wil komend jaar in cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 5 tot 14 procent afdwingen. Ook moet het minimumloon snel omhoog naar 16 euro per uur, hebben leden van de bond besloten. De inflatie ligt dit jaar een stuk lager dan in 2022, maar volgens FNV moet er nog schade aan de koopkracht worden goedgemaakt. Vorig jaar kwam de looneis uit op ruim 14 procent.

Het lukte de vakbonden mede door stakingen dit jaar al regelmatig om ongekend hoge loonstijgingen af te spreken, de hoogste in tientallen jaren. Maar de inflatie was ook fors. “We hebben door middel van acties van onze leden in het afgelopen jaar mooie resultaten bereikt, maar nog niet overal. Daarom zal de uiteindelijke eis ook per sector of organisatie kunnen verschillen”, licht FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha toe. Bijvoorbeeld in de zorg- en winkelsector moeten de lonen volgens de bond nog omhoog.

De verhoging van het minimumloon is aan de politiek. FNV wil daar vanuit zijn rol aan de cao-tafels al zelf op inzetten. Verschillende politieke partijen hebben al aangekondigd ook een hoger minimumloon te willen invoeren.

De eveneens grote vakbond CNV kwam vorige week al met zijn looneis. Die ligt tussen de 4 en 10 procent. Die bond stelt bij bedrijven die het afgelopen jaar al fors de lonen hebben verhoogd andere eisen dan bij bedrijven die de inflatie nog moeten inhalen. De prijsstijgingen kwamen vorig jaar nog regelmatig boven de 10 procent uit, vooral door de gevolgen van de oorlog in Oekra├»ne. De afgelopen maanden is de inflatie afgekoeld tot zo’n 3 procent.