ACM verwacht dat tarieven netbeheerders volgend jaar omhoog gaan

Huishoudens en bedrijven moeten volgend jaar rekening houden met hogere tarieven voor netbeheerders, waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Netbeheerders moeten namelijk vele miljarden euro’s investeren voor de uitbreiding en aanpassing van hun netten om deze geschikt te maken voor de energietransitie. De markttoezichthouder, die de daadwerkelijke tarieven nog moet vaststellen, denkt dat huishoudens maandelijks gemiddeld ongeveer 8 euro meer kwijt zullen zijn.

Huishoudens en bedrijven die gebruikmaken van regionale elektriciteits- en gasnetten betalen dit jaar in totaal zo’n 6 miljard euro aan transportkosten. Naar verwachting lopen die volgend jaar op tot ongeveer 7 miljard euro, denkt de ACM. Gebruikers van de hoogspanningsnetten van TenneT betalen in 2023 zo’n 1,3 miljard aan transportkosten. De ACM verwacht dat die kosten volgend jaar verdubbelen tot ongeveer 2,6 miljard euro.

Een deel van die kostenstijging schrijft de toezichthouder ook toe aan de hogere energieprijzen. Zo gaat er onder andere bij het transport van elektriciteit en gas energie verloren. Netbeheerders moeten dat aanvullen door eigen inkoop die duurder is geworden. Die kosten berekenen netbeheerders volgens de ACM door in hun tarieven. TenneT heeft volgens de marktwaakhond in juni al aangekondigd dat de tarieven als gevolg van de gestegen energieprijzen flink zullen stijgen.

De ACM publiceert in oktober de tariefvoorstellen van TenneT en de regionale netbeheerders. Eind november volgt een definitief besluit door de ACM, dat het als taak ziet “hierbij wel altijd een balans te vinden tussen de drie belangen betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid”. Daarna wordt duidelijk hoe hoog de tarieven voor huishoudens en bedrijven volgend jaar daadwerkelijk zullen worden.