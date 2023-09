Amazon wil in VS 250.000 mensen aannemen voor feestdagenperiode

Webwinkelconcern Amazon wil in de Verenigde Staten voor de drukke feestdagenperiode, waarin consumenten wereldwijd massaal inkopen doen voor kerst, zo’n 250.000 mensen aannemen. Het gaat zowel om fulltime-krachten als parttimers en tijdelijk personeel. Amazon heeft ook aangekondigd de lonen voor logistiek personeel te verhogen om te voorkomen dat mensen die al bij het bedrijf werken, ander werk gaan zoeken.

Het in Seattle gevestigde bedrijf voert doorgaans in de herfst het personeelsbestand op om ervoor te zorgen dat het voldoende werknemers heeft voor het cruciale kerstinkopenseizoen. Maar dit jaar lijkt de onderneming, na supermarktconcern Walmart de grootste particuliere werkgever in de VS, erg hoog in te zetten om personeelstekorten te voorkomen. Vorig jaar zei Amazon nog dat het voor deze drukke periode 150.000 werknemers zou aantrekken. In 2019 beloofde het bedrijf 200.000 mensen in dienst te nemen. Bij het bedrijf werken volgens de laatste gegevens in totaal zo’n 1,5 miljoen mensen.

Begin vorige maand meldde Amazon dat het zijn verkopen nog steeds flink zag stijgen, ondanks de zwakkere economie. Alle divisies van het webwinkelconcern lieten groei zien, maar met name de inkomsten uit advertenties stegen op jaarbasis. Dat schreef het bedrijf toe aan de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Daardoor kan Amazon gerichtere reclame aanbieden, iets waar veel vraag naar is.