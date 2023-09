Aandelenbeurzen in New York lijden verlies na Fed-besluit

De toelichting op het rentebesluit van de Federal Reserve is niet goed gevallen op de aandelenbeurzen in New York. De belangrijkste graadmeters op Wall Street eindigden woensdag lager, waarbij vooral techbedrijven verliezen leden. Het beursdebuut van Klaviyo verliep stormachtig, waarbij het marketing- en softwarebedrijf een deel van zijn eerdere koerswinsten weer prijsgaf.

De Fed hield de rente zoals verwacht onveranderd, waarmee de beleidsmakers een pas op de plaats maakten in hun strijd tegen de hoge inflatie. Maar uit nieuwe prognoses kwam naar voren dat een meerderheid van de kopstukken verwacht dat de rente dit jaar nog wel verder omhoog moet om de sterke prijsstijgingen af te remmen.

Tegenover verwachte renteverhogingen, staat dat het Fed positiever is over de economische vooruitzichten. Zo rekenen ze in doorsnee op een sterkere economische groei en lagere werkloosheid.

De Nasdaq, waarin techbedrijven dominant zijn, verloor 1,5 procent tot 13.469,13 punten na die toelichting. Relatief dure aandelen voor technologiebedrijven verliezen doorgaans het snelst aan aantrekkelijkheid als rentes stijgen. De Dow-Jonesindex verloor 0,2 procent tot 34.440,88 punten en de brede S&P 500 zakte 0,9 procent tot 4402,20 punten.

Beleggers hadden ook aandacht voor de beursgang van Klaviyo, dat andere bedrijven een platform levert voor het automatisch versturen van marketingmails. Aanvankelijk steeg het aandeel ruim 20 procent, maar eindigde uiteindelijk 9 procent hoger dan de introductieprijs.

Ford ging 1,6 procent omlaag. De autofabrikant heeft een voorlopig loonakkoord bereikt met de Canadese vakbond Unifor, waarmee een staking in Canada van de baan lijkt. In de Verenigde Staten duurt de staking die afgelopen vrijdag begon bij de autofabrieken van Ford, General Motors (min 2,2 procent) en Stellantis (plus 1,7 procent) nog altijd voort.

General Mills eindigde vrijwel vlak. De voedingsmiddelenproducent, eigenaar van merken als Cheerios, Bugles en Häagen-Dazs, boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet en winst dan verwacht.

De euro daalde zo’n 0,8 procent ten opzichte van de dollar na de verwachte rentestijging in de VS later dit jaar. Een euro was 1,0653 dollar waard.

De olieprijzen zakten licht. Een vat Amerikaanse olie was 1 procent goedkoper op 90,28 dollar per vat. Brentolie daalde 1,2 procent in prijs tot 93,13 dollar per vat.