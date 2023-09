Boeing: China belangrijke aanjager bij vraag nieuwe vliegtuigen

China zal de komende decennia een belangrijke aanjager zijn bij de vraag naar nieuwe passagiersvliegtuigen. Volgens Boeing zal het land over de komende twintig jaar goed zijn voor een vijfde van alle leveringen van nieuwe toestellen in de wereld.

Boeing denkt dat China in de periode tot en met 2042 in totaal 8560 nieuwe verkeersvliegtuigen nodig zal hebben. Daarvan is twee derde nodig voor uitbreiding van de vloot vanwege de stijgende vraag naar binnenlandse luchtreizen in China. Maar er zijn ook nieuwe vliegtuigen nodig om oudere modellen te vervangen.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer denkt verder dat China in die periode 134.000 nieuwe piloten nodig zal hebben, 138.000 technici en 161.000 cabinewerkers om aan die groei te kunnen voldoen. “Het binnenlandse vliegverkeer in China is inmiddels het niveau van voor corona gepasseerd en het internationale verkeer toont gestaag herstel”, aldus een bestuurder van Boeing.