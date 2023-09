EU eens over uitbannen onterechte groene claims

Over ruim twee jaar moet het uit zijn met onterechte duurzaamheidsclaims op producten in de Europese Unie. Onderhandelaars van de EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over het uitbannen van zulke zogeheten greenwashing.

Consumenten verdwalen nu nog vaak in een woud van groene keurmerken, labels, beloftes en claims, klagen consumentenorganisaties en klimaat- en milieuactivisten. Zo worden producten aangeprezen als “klimaatneutraal”, “eco” of “natuurlijk”. Bedrijven kunnen beweren wat ze willen, want ze hoeven die beweringen niet hard te maken.

Zodra de nieuwe regels van kracht zijn moet dat wel. Omdat het niet meevalt om bijvoorbeeld te bewijzen dat een product is vervaardigd zonder CO2 uit te stoten, zullen zulke claims waarschijnlijk verdwijnen. Dat geldt ook voor allerhande regelingen die bijvoorbeeld de klimaatschade van een vliegreis zouden compenseren. Die claims blijken geregeld gebaseerd op drijfzand of fraude. Bedrijven mogen consumenten onder meer ook niet langer aanzetten om producten eerder dan nodig te vervangen.

De nieuwe regels moeten consumenten beschermen tegen misleidende marketingpraktijken, zegt het Europees Parlement. Ook dienen ze om hen te helpen betere aankoopkeuzes te maken.

Het principeakkoord moet nog worden goedgekeurd door de EU-landen en het voltallige Europees Parlement, maar dat loopt hoogst zelden spaak. Vervolgens krijgen de lidstaten twee jaar de tijd om de nieuwe regels in te voeren.